بعد خطبتها من المصري نايل نصار.. ماذا نشرت ابنة بيل جيتس على إنستجرام

أعلنت ابنة بيل جيتس، جينيفر كاثرين جيتس، عن ارتباطها بالشاب المصري نايل نصار، البالغ من العمر 28 عامًا، والذي ينتمي إلى عائلة ثرية، مؤخرًا، وهو الإعلان الذي لاقى صدى عالمي وتابعه آلاف المصريين والعرب، وفقًا لمجلة سياتيس.





وجديد الأمر هو ما أعلنته كاثرين، 23 سنة، ابنة أغنى شخصيات العالم، من خلال ستورى إنستجرام الخاص بها، بوضعها صورة لها وهى تذاكر، وأمامها كلبها "ايرل"، الذى قالت عنه إنه شاركها تلك الليلة فى المذاكرة، مكملة بذلك استعداداتها للامتحانات فى كلية الطب.





وكانت جينيفر بيل جيتس، أعربت عن سعادتها بعد قبولها الخطوبة من المصرى نايل نصار، كما توجهت بالشكر إلى جميع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى.





وقالت جنيفير، فى رسالتها عبر ستورى حسابها على إنستجرام: "شكرا لجميع من أرسل التهانى الجميلة سواء على فيسبوك أو إنستجرام أو واتس آب".





وكتبت جيتس إلى متابعيها على موقع إنستجرام والبالغ عددهم 203 آلاف متابع: "نايل نصار، أنت واحد من نوعه".





ولم يكن نصار قادرًا على إخفاء حماسته، حيث قال: "أشعر كأنني أسعد رجل في العالم الآن.. جين، أنت كل ما يمكن أن أتخيله.. وأكثر من ذلك بكثير".





وكان الملياردير الأمريكى بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، عبر عن سعادته بإعلان خطوبة ابنته جينيفر كاثرين على نايل نصار، حيث علق على صورة ارتباطهما التى نشرتها ابنته عبر حسابها بموقع إنستجرام قائلا: "أشعر بسعادة غامرة مبروك نايل وجينفر"، وبالمثل هنأتهما زوجته مليندا جيتس.





بدأت قصة الحب بينهما من سباقات عبور الحواجز بالخيل فى باريس، والتى تشارك بها جينيفر، حيث التقى الثنائى بشكل دائم على هامش هذا الحدث الرياضى، وبعد سنوات طويلة من المواعدة، أعلنت ابنة الملياردير عبر وسائل التواصل الاجتماعي النبأ.





وولد نصار لعائلة مصرية مسلمة، وهو متسابق خيول محترف وينتمي لعائلة معروفة وقوية من الناحية المالية، حيث تشارك عائلته في أعمال الهندسة المعمارية والتصميم.





وسيتزوج كاثرين ونصار، اللذان التحقا بجامعة ستانفورد، بحلول العام المقبل.