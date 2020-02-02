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محافظات

القوى العاملة بالمنيا توفر 188 فرصة عمل في القطاع الخاص

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
أعلنت مديرية القوى العاملة بالمنيا، توفير فرص عمل لـ 188 من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة بالقطاع الخاص والاستثماري بدائرة محافظة المنيا، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأكد وليد عبد الرحمن، وكيل وزارة القوى العاملة، في بيان، اليوم، الأحد، حرص المديرية على توفير فرص عمل لجميع المتقدمين من أبناء المحافظة في إطار المتاح لها من وظائف شاغرة بالقطاع الخاص والاستثماري، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والذي وجه برفع نسبة التشغيل والحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة.

وذكر وكيل الوزارة أن فرص العمل شملت قطاع الصناعات الهندسية وقطاع الصناعات الغذائية، والتأمين، والتسويق، وقطاع الخدمات الأمنية، والحراسة، حيث تنوعت الفرص المتاحة ما بين (مدرسين، إداريين، مسئولي تمويل، مندوبين مبيعات، عامل خدمات، أمن، مشرفة أطفال، معاون تمريض، مضيف، حلواني، عمال، فنيين، سائقين، مهندسين،أخصائيين بيع، مراقبين، سكرتارية).
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