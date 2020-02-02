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اقتصاد

انطلاق الاجتماعات التحضيرية للدورة 105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجنة الاجتماعية

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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أ ش أ
انطلقت الاجتماعات التحضيرية للدورة للدورة الـ (105) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي باجتماع للجنة الاجتماعية صباح اليوم، الأحد، تمهيدا لعقد الدورة على المستوى الوزاري يوم الخميس القادم.

أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية -في كلمتها- أهمية الموضوعات التنموية والاجتماعية المعروضة ضمن الملف الاجتماعي لهذه الدورة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وخاصة إعداد الجوانب الاجتماعية للملف الاجتماعي للقمة العربية القادمة مارس 2020.

وقالت إن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من البنود، في مقدمتها تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة بين الدورة السابقة والدورة الحالية في الشق الاجتماعي، ومتابعة تنفيذ قرارات المتعلقة بالنشاط الاجتماعي للدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت غزالة أن جدول الأعمال يتضمن بندا حول التعاون العربي الدولي في المجالات التنموية والاجتماعية، والنظر في تقارير وقرارات الدورة الأولى للمجلس العربي للسكان والتنمية التي عقدت في الأردن في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر الماضي، وكذلك تقارير وقرارات الدورة الـ39 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الذي عقد في الأردن في ديسمبر الماضي.

وذكرت أن لبنان طلبت بندا يتعلق بمتابعة تنفيذ متابعة قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت يناير 2019 ، مؤكدة أهمية دراسة هذه البنود وإعداد مشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين الأربعاء المقبل.

من جانبه، أشاد رئيس الدورة السابقة للمجلس أنور حمام وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المساعد بفلسطين بالدعم السياسي الكبير الذي حصلت عليه دولة فلسطين خلال الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس الجامعة العربية برفض خطة السلام الأمريكية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد استغلال هذه الظروف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار إلى أن تولي بلاده رئاسة الدورة السابقة الـ104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة عام هو تأكيد من الدول العربية على مكانة فلسطين في العمل العربي المشترك.

ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعقد اجتماع للجنة الاقتصادية غدا الإثنين لمناقشة الجوانب الاقتصادية في مشروعات القرارات، ثم اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين يوم الأربعاء، على أن تختتم الاجتماعات يوم الخميس 6 فبراير باجتماع للمجلس على المستوى الوزاري.

كما سيعقد على هامش الاجتماع الوزاري اجتماع للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنمية والاقتصادية.
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انطلاق الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري بالجامعة العربية

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