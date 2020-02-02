الخارجية: لا يمكننا الجزم بأن الرفات التي عثر عليها في العراق تعود لأسرى كويتيين.. والجامعة العربية تعلن رفض صفقة القرن.. كورونا يهدد الاقتصاد العالمي بخسارة أكثر من 160 مليار دولار.. صحف الكويت اليوم

عمان والخطوط السعودية تعلقان الرحلات إلى الصين بسبب "كورونا"

قرقاش: أنقرة تتدخل بالشأن العربي لتُعيد إنتاج أوهام استعمارية

سفينة حربية يابانية تبحر نحو خليج عمان لحماية السفن التجارية

دول كبرى تغلق حدودها أمام القادمين من الصين

أنباء عن خلافات بين روحاني وظريف

بالتزامن مع أزمة"كورونا".. تفشي وباء إنفلونزا الطيور في الصين

تنزانيا: مقتل 20 شخصا على الأقل في حادث تدافع بتجمع ديني

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يزور طهران غدًا

مقتل شخصين في إطلاق نار قرب كنيسة بالولايات المتحدة





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، سلطت صحيفة "الوطن" الضوء على تصريح مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الدولية ناصر الهين بأنه لا يمكن الجزم بأن الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لرفات عثر عليها في العراق، وقيل إنها تعود لأسرى كويتيين إلا بعد نقل هذه الرفات إلى الكويت وإجراء الفحص الجيني.





وأضاف الهين، في تصريح صحفي أمس، السبت، أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية هي المعنية بفحص الرفات من خلال عملية الاستعراف على كل رفات من خلال قاعدة البيانات الجينية للأسرى.





وذكرت صحيفة "الراي" أن سعر صرف الدولار الأمريكي قد استقر أمام الدينار الكويتي اليوم، الأحد، عند مستوى 303ر0 دينار في حين ارتفع اليورو الى مستوى 337ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.





عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة "الوطن" تأكيد وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن اللغة السياسية المتدنية للمسئولين الأتراك، والتي أصبحت سِمَة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته، مؤسفة.





وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" اليوم: "مفردات تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته؛ ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي، وتعيد إنتاج أوهام استعمارية ولّى زمنها".





ركزت صحيفة "الوطن" على اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ، في القاهرة أمس، السبت، حول خطة السلام الأمريكية والذي خلص إلى «رفض صفقة القرن الأميركية - الإسرائيلية».





جاء في قرار مجلس الجامعة الذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية أنه تم بالإجماع «رفض صفقة القرن الأميركية - الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».





وقالت صحيفة "الراي" إن سفينة حربية يابانية أبحرت من ميناء قرب طوكيو اليوم، الأحد، في مهمة لحماية السفن التجارية وناقلات النفط بخليج عمان الذي يمر منه 90 في المائة من النفط المتجه لليابان، وذلك وسط زيادة التوتر في الشرق الأوسط.





وستعمل المدمرة تاكانامي وطاقمها المؤلف من مائتي فرد مع طائرتي دوريات بحرية من طراز بي-3سي لحراسة السفن المتجهة للموانئ اليابانية.





وأوضحت صحيفة "القبس" أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيصل، إلى طهران الاثنين، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في ظل تجدد التوتر بين الغرب والجمهورية الإسلامية بشأن ملفها النووي.





وقال موسوي في بيان صحافي إن بوريل «سيصل غدا إلى إيران للمرة الأولى منذ توليه منصبه مطلع ديسمبر. من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ومسئولين بارزين آخرين في بلدنا لإجراء مشاورات».





وقالت صحيفة "الأنباء" إن قائد في الحرس الثوري الإيراني كشف عن وجود خلافات بين الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف؛ دون مزيد من التفاصيل.





دوليا، أفادت صحيفة "الأنباء" بارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى أكثر من 300 حالة وفاة بعد تسجيل 45 حالة جديدة في مقاطعة هوبي ك2الصينية التي ظهر فيها الفيروس.





وأغلقت العديد من الدول حدودها أمام القادمين من الصين، وشرعت في اتخاذ تدابير صحية تمنع تفشي المرض في البلاد، وقالت الولايات المتحدة وأستراليا إنهما تمنعان دخول أي أجنبي زار الصين.





وكانت دول أخرى هي روسيا واليابان وباكستان وإيطاليا فرضت إجراءات تقييد السفر من وإلى الصين.





كما أعلنت سلطنة عمان وشركة الخطوط الجوية السعودية اليوم، الأحد، تعليق الرحلات إلى الصين بسبب عدوى فيروس كورونا.





وذكرت صحيفة "القبس" أن البنك المركزي الصيني عن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى مساعدة الشركات والبنوك والأفراد الذين أصابهم ضرر، جراء تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي «فيروس كورونا». وسيضخ البنك المركزي الصيني 1.2 تريليون يوان (174 مليار دولار) لمكافحة الفيروس الفتاك.





وفي سياق متصل، أشارت "الأنباء" إلى تأكيد الفلبين وفاة مصاب بفيروس كورونا لتصبح أول حالة وفاة بالفيروس خارج الصين.





وقالت منظمة الصحة العالمية إن حالة الوفاة لمريض صيني يبلغ من العمر 44 عاما من مدينة ووهان بمقاطعة هوبي التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة.





وأضافت المنظمة أن الرجل أصيب بالفيروس قبل وصوله إلى الفلبين قادما من بلاده وإنه توقف خلال رحلته في هونج كونج.





وقالت صحيفة "القبس" إن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» أعلنت اليوم، الأحد، أنها تعمل مع وزارة الصحة الأمريكية للتعامل مع خطر فيروس «كورونا المستجد»، وفقًا لـ«العربية». وقالت إن «البنتاجون يتعهد بتقديم الدعم لإيواء ألف شخص عادوا من بؤر انتشار الفيروس».





وفي الشأن نفسه، نقلت الأنباء عن وكالة ««بلومبيرج» الأمريكية أن الاقتصاد العالمي أصبح مهددا بخسارة أكثر من 160 مليار دولار، نتيجة تفشي وباء ««كورونا» الجديد داخل الصين وخارجها.





هذا وقد أشارت صحيفة "الراي" إلى إعلان الصين عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" المميت في مقاطعة هونان، التي تقع على الحدود الجنوبية لمقاطعة هوبى، مركز فيروس "كورونا" الجديد سريع الانتشار.





وذكرت صحيفة "الوطن" أن شخصين أحدهما يبلغ من العمر 15 عامًا قد لقيا حتفهما، في حين أصيب اثنان آخران أمس، السبت، في إطلاق نار وقع قرب كنيسة في مدينة ريفيرا بيتش بجنوب شرقي ولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.





وحتى الآن لم تجر الشرطة أي اعتقالات على علاقة بالواقعة التي دارت أحداثها قرب أبواب كنيسة فيكتوري سيتي بالمدينة، كما لم يتم تحديد هوية منفذ أو منفذي الهجوم، وأوضحت شرطة ريفيرا في بيان أن القتيلين ذكران، مبينة أن أحدهما يبلغ عمره 15 عامًا.





وأفادت صحيفة "الراي" بمقتل 20 شخصا على الأقل واصابة أكثر من 12 في تدافع وقع خلال قداس أقيم في ملعب رياضي شمال البلاد.





وملأ مئات الأشخاص الملعب، مساء أمس، السبت، في بلدة موشي قرب سفوح جبل كلمنجارو، قبل أن يقع التدافع لدى مسارعتهم للتبرك "بالزيت المبارك".





ونقلت وكالة "رويترز" عن مفوض منطقة موشي تأكيده "مقتل 20 في الواقعة"، مشيرا إلى أن 5 من القتلى أطفال.