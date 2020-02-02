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حالات الإعفاء الجمركي تمنح الاقتصاد المصري هذه المزايا.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:36 م
عادل مهنى ، أستاذ
عادل مهنى ، أستاذ الاقتصاد الدولى
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شيرين عادل
قال عادل مهنى، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن تسهيل عمليات الاستيراد دفع الضرائب عنه وفرة المنتجات والمواد الخام تمهيدا لتصديرها للخارج.

وأوضح عادل مهنى، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن حالات الإعفاء الجمركى بعد الفحص وصلت فى الوقت الحالى إلى 3 أيام، وتم تقليص عدد المستندات المطلوب تقديمها إلى 6 مستندات.

وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي أن الإسراع في حالات الفحص الجمركى يمنح فرصة لسرعة تيرة الانتهاء من هذه الإجراءات بفترة أقل.

ولفت  عادل مهنى، إلى أن النظام القديم لحالات الفحص الجمركى يتطلب مزيدا من الانتظار، ناهيك عن عملية الروتين فى استخلاص أوراقه. 

وأضاف أن الإسراع فى حالات الفحص الجمركى يعطى نوعا من المرونة لرجال الصناعة، ومراحل الاستلام وعمليات التصدير. 

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