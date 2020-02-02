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ديني

علي جمعة يوضح كيفية الوصول إلى الله عز وجل.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:56 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله عز وجل لما خلق  الإنسان خلقه ضعيفًا، ولما أرسل له الأنبياء والرسل أنزل معهم الهداية من  بداية آدم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووضع لهم برنامجا سمي بعد ذلك بالطريق إلى الله، ومعناه طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى.

وأضاف جمعة، خلال لقائه عبر فضائية " سي بي سي" : كيفية المسير في هذه الطريقة تبدأ بالتوكل والتسليم والرضا، كل هذه المعاني القلبية هي منتصف الطريق إلى الله ولو تمت على وجهها سنصل إلى الله ، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه.

وأكمل: الله من على الكثير بالأرزاق لكن الأموال الكثيرة والعلم والصحة، ممكن أن يستعملوا في التكبر والطغيان، وأى نعمة من هذه  النعم تلزم الشكر، والشكر قد يكون باللسان لكن القلب عليه أن يشكر أيضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى من هم أقل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم.
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