علي جمعة يوضح كيفية الوصول إلى الله عز وجل.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله عز وجل لما خلق الإنسان خلقه ضعيفًا، ولما أرسل له الأنبياء والرسل أنزل معهم الهداية من بداية آدم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووضع لهم برنامجا سمي بعد ذلك بالطريق إلى الله، ومعناه طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى.





وأضاف جمعة، خلال لقائه عبر فضائية " سي بي سي" : كيفية المسير في هذه الطريقة تبدأ بالتوكل والتسليم والرضا، كل هذه المعاني القلبية هي منتصف الطريق إلى الله ولو تمت على وجهها سنصل إلى الله ، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه.



