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حوادث

ارتكبوا ٥ وقائع.. سقوط عصابة سرقة السيارات بمدينة نصر

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:40 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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محمد صبري
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات.

 فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة وحدة مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، قيام عاطل وشقيقه، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".


عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما وبحوزتهما "فرد خرطوش، وكمية من المفاتيح المصطنعة"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما السلاح لحماية نشاطهما الإجرامى وارتكابهما 5 حوادث بدائرة القسم بذات الأسلوب باستخدام المفاتيح المضبوطة.

وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما ومنطقة البدرشين بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
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