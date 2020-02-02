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كواليس حالة نادرة لجنين عاش في بطن أخيه 7 سنوات

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:47 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
كشف الدكتور صابر وهيب، أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة الإسكندرية، تفاصيل حالة نادرة لطفل عمره 7 سنوات يحمل أخاه في بطنه منذ أن تكون في رحم أمه.

وقال الدكتور صابر وهيب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية MBC مصر، إنها حالة نادرة جدا، معلقا: "كانوا هيبقوا توأم متطابق ولكن أحدهما نما بداخل الآخر أثناء تكوينهما".

وأضاف أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة الإسكندرية: "الطفل بيشتكي طول عمره من ألم في منطقة البطن، وكان بياخد مسكنات حتى وصل عمره 7 سنوات وتم اكتشاف وجود جنين بجانب منطقة البطن".

وتابع: "بعد الاستئصال كان الجنين مكتمل، فيه أطراف وأسنان وعمره 4 أشهر تقريبا، ومن ثم توفي داخل شقيقه وبدأ يسبب له ألما".

ووجه الدكتور صابر وهيب رسالة للأمهات بضرورة إجراء مسح طبيعي وأشعة تليفزيونية على الطفل في أول سنة من عمره بعد الولادة تحسبا لأى شىء ولاكتشاف أى مرض في بدايته.

وشدد أستاذ جراحة الأطفال على ضرورة إجراء الأم متابعة أثناء حملها، حيث إن أم الطفل لم تهتم بالمتابعة، مما أدى إلى هذه العواقب الوخيمة.

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