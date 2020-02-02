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اقتصاد

البنك الأهلي: 55 مليار جنيه تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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علياء فوزى

كشف هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصري، عن حجم تمويلات البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة التى بلغت 55 مليار جنيه خلال الوقت الحالى.


وقال عكاشة فى تصريحات صحفية اليوم على هامش توقيع البنك اتفاقية مع شركة مصر لتأمينات الحياة إن البنك الأهلى يسعى إلى استمرار التوسع فى تمويلات القطاع ودعم العملاء لزيادة الناتج المحلى للبلاد.


وأوضح عكاشة، أن البنك الأهلى يسعى للاستحواذ على حصة كبيرة من المبادرات المطروحة من قبل البنك المركزي وخاصة مبادرة قطاع الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة.


وأضاف أن ضم القطاع غير الرسمي للقطاع الحكومى سيساعد فى تحسين نتائج ومؤشرات الاقتصاد المصري. 

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