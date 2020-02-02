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تعليم

جامعة بنها تشارك في أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم .. صور

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:42 م
أسبوع فتيات الجامعات
أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم
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إبراهيم الهوارى

تشارك جامعة بنها فى فعاليات أسبوع فتيات الجامعات الخامس، والذي تستضيفه جامعة الفيوم وتستمر فعالياته حتى السادس من شهر فبراير الجارى ويشارك فيه 25 جامعة مصرية.


وتأتى مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى، منسق عام الأنشطة الطلابية للتنافس في مختلف الأنشطة التي تشهدها فعاليات الأسبوع.


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وقال الدكتور مصبح الكحيلى، مدير عام رعاية الشباب، ان وفد جامعة بنها يضم 80 طالبة ومشرفا، مشيرا إلى أن الأسبوع يضم العديد من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها اكتشاف المواهب التي يملكها الطلاب ويعملون على تنميتها.

 

 

جامعة بنها تشارك في أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم .. صور
جامعة بنها تشارك في أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم .. صور
جامعة بنها تشارك في أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم .. صور
جامعة بنها تشارك في أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم .. صور
جامعة بنها تشارك في أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم .. صور
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