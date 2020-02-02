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الصحة تكشف خطوات الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:39 م
أحد المسئولين بقطاع
أحد المسئولين بقطاع وزارة الصحة
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شيرين عادل
عرض برنامج صباح الخير تقريرا عن تشديدات مطار القاهرة إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وقال أحد المسئولين بقطاع وزارة الصحة، إن خطة عملهم تعمل على فحص  جميع المسافرين القادمين من الصين وذلك على محورين المباشر وغير المباشر. 

وكشف أحد المسؤولين بوزارة الصحة، خلال تقرير أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، عن بدء إجراءات الحجر الصحى عن طريق قياس درجات الحرارة لجميع المسافرين القادمين بالإضافة لكتابة كارت متابعة خاصة بأطباء الحجر الصحى.

ولفت، إلى أن فى حال اكتشاف إصابة المسافرين القادمين ارتفاع بدرجة الحرارة بسبب مشاكل فى الجهاز التنفسى يتم تحويله لمستشفى حميات العباسية بواسطة عربيات مجهزة ومكافحة العدوى لعمل تحاليل وفحوصات فورية.

يذكر أن الصين سجلت حتى الآن 304 حالات وفاة بفيروس كورونا بواقع زيادة 45 حالة خلال اليوميين الماضيين، بالإضافة لتسجيل إصابات وصلت 14 ألفا و83 حالة حتى الآن. 
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