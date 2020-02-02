دعما للشمول المالي.. البنك الأهلي يطلق وثيقة معاش بكره.. فيديو وصور

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إطلاق البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة وثيقة "معاش بكره"، منتج التأمين البنكي الجديد للعملاء عند سن التقاعد تتيح لهم العديد من برامج التأمين على الحياة، وذلك في إطار استراتيجية البنك الساعية لتلبية جميع احتياجات عملائه بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم.





وفى هذا السياق، أكد وزير قطاع الأعمال العام أن إطلاق منتج "معاش بكره" يأتي في إطار إستراتيجية تطوير أداء شركات التأمين التابعة للوزارة والتي تشمل تحديث وتحسين خدمات التأمين المقدمة وتقديم منتجات تأمينية جديدة ومواكبة التطور في هذه الصناعة بما يسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء، هذا بالإضافة إلى أن منتج التأمين البنكي الجديد يضع إطارًا للتعاون والتكامل بين مقدمى الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية فى الاقتصاد المصرى، وفي إطار تفعيل الشمول المالي.





وقال إن مشروعات التطوير المؤسسي في شركات التأمين التابعة بالاستعانة بمكاتب الخبرة المتخصصة المحلية والدولية مع اشتراك العاملين في كل مراحله بدءًا من صياغة الاستراتيجية طبقًا لمتغيرات الأسواق والمنافسة مرورا بتصميم نظم العمل والهياكل الإدارية مع الاعتماد على التحول الرقمي وإدخال التكنولوجيا الحديثة بهدف تعظيم الربحية وزيادة الحصة السوقية



وصرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن خدمة التأمين البنكي الجديدة تعد إحدى أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع التأمين البنكي الذي أصبح واحدًا من أهم الاستراتيجيات لتحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمين والتأمينات على الحياة، مضيفًا أنه تم إطلاقها بعد دراسة وافية لاحتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين، حيث يسعى البنك إلى إقامة علاقات ممتدة مع العملاء، مضيفا أن البنك الأهلي المصري حريص بصفة مستمرة على اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي منتجات أو خدمات تدعم بشكل عملي منظومة الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي المصري وتخدم خطط التنمية في مصر ورؤية مصر 2030.





وقال الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة: "إن الاتفاقية بين الشركة والبنك الأهلي المصري هي إحدى أهم اتفاقيات التعاون بين أكبر شركة تأمينات على الحياة وأكبر بنك مصري في إطار دعم مبادرة الشمول المالي لتوفير منتجات وحلول الشركة التأمينية من خلال فروعه للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء والتسهيل عليهم عن طريق توفير العديد من طرق الدفع"، مضيفًا أن وثيقة "معاش بكره" هي الأولى من نوعها في السوق المصري لما لها من مميزات لا توجد في أي وثيقة أخرى.





وأضاف الدكتور أحمد عبد العزيز: "الشركة تعمل على التوسع وتطوير المنتجات التأمينية للعملاء ومن بينها التأمين البنكي الذي أصبح داعمًا رئيسيًا لتحقيق طفرة بنشاط تأمينات الحياة من خلال الارتكاز في المرحلة الحالية على تنمية الآليات الترويجية للمنتجات والحلول التأمينية"، مؤكدا أن البرنامج التأميني يشمل العملاء اعتبارًا من سن 18 وحتى 59 عامًا، وأن الحد الأدنى لمدة السداد هو 5 أعوام ويتم بموجبه صرف المعاش حسب اختيار العميل بحيث يمكن على دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أعوام في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي – لا قدر الله – قبل بلوغه سن الاستحقاق".





من جانبه، أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البرامج التأمينية التي يتيحها التعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة والتي تقدمها الشركة من خلال عدد من فروع البنك المنتشرة يتم اختيارها طبقًا لكثافة العملاء في تلك الفروع والتي روعي في اختيارها أن تمثل جميع أقاليم مصر وفقًا لمراحل وخطط محددة، بحيث تتضمن برامج مصممة خصيصًا للعملاء لمساعدتهم على وضع خططهم المستقبلية التي يتم من خلالها اتباع إجراءات ميسرة على العملاء في سداد المبالغ المستحقة من خلال أساليب سداد مختلفة لتناسب جميع الاحتياجات، كما تتيح المرونة في تقديم الخدمة طبقًا لاختيارات العملاء التي تتحدد استنادًا إلى احتياجاته وخططه المالية سواء على المستوى القريب أو البعيد مع منح العملاء الحرية التامة في اختيار تاريخ صرف مبلغ التقاعد وكذا مدة البرنامج التأميني.

