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حوادث

الإدارية العليا: براءة رئيس القومي للمسرح في قضية ترجمة مسرحيتين

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:11 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
قضت المحكمة الإدارية العليا ببراءة رئيس المركز القومى للمسرح من العقوبة التأديبية بسبب ترجمة مسرحيتى "حرية برايمر" و"دم على حلق قطة" من اللغة الألمانية للعربية، وقررت حظر فرض قيود جائرة على حرية الإبداع.

وألغت المحكمة قرار رئيس أكاديمية الفنون بتوقيع عقوبة اللوم على الدكتور حسين حمدى الجندى بالمعهد العالى للسينما التابع لأكاديمية الفنون أثناء ندبه للعمل بوظيفة رئيس المركز القومى للمسرح، وببراءته من الاتهام المنسوب إليه.

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صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطا الله نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها إلى أن الأوراق أجدبت عن تطابق العملين المتشابهين عن ترجمة ذات المسرحيتين الألمانيتين، ولا غضاضة من ترجمة العمل الفنى الأجنبى أكثر من مرة طالما كان محتويا على إبداع وتميز يظهره بثوب جديد، فلكل فرد مجالًا حرًا لتطوير ملكاته وقدراته، فلا يجوز تنحيتها أو فرض قيود جائرة تحد منها، والقول بغير ذلك فيه تقييد لحرية الفن والابداع.
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