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حوادث

هاشغلكم فلوسكم فى التجارة.. ضبط صاحب محل نصب على 7 مواطنين بسوهاج

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:43 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من بعض المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأقمشة.
 
تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا بجنوب الصعيد من "7 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج"، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها "440,000-  أربعمائة وأربعون ألف جنيه" لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأقمشة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد.


أكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام صاحب محل لتجارة الأقمشة - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأقمشة من خلال المحل الخاص به، والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (440,000 - أربعمائة وأربعون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد. 

كما أكدت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون.
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