تريند الفن.. قبلة وحضن لبلبة لـ مؤلف شاب.. علاقة أصالة وطبيبها الخاص.. بكاء نانسي عجرم

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية.. ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها من خلال التالي:





تعرضت الفنانة لبلبة لموقف محرج أثناء حضورها الندوة الخاصة بها في معرض الكتاب.





شهدت الندوة صياح كاتب شاب، معبرًا عن حبه لـ لبلبة، قائلًا: "أنا كنت بمسح جزم ومش لاقي آكل.. بس دلوقتي عايز أهديكي الكتاب ده بعد ما كتبت 5 كتب.. إنتي عظيمة وليكي الجنة".









استمرت أصالة في إثارة الجدل حول علاقتها بطبيبها المعالج، بعد انفصالها عن طارق العريان، وبالرغم من أن الطبيب نفى وجود علاقة عاطفية بينه وبينها، إلا أن الجمهور لم يصدقه.



