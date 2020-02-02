ندوة للوقاية من فيروس كورونا بجامعة الإسكندرية

نظم مركز تعليم اللغة العربية للأجانب بالجامعة TAFL center بجامعة الإسكندرية أمس السبت الموافق 1 فبراير 2020 محاضرة إرشادية للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، شارك فيها 71 طالباً صينياً من طلاب المركز





وقام بإلقاء المحاضرة الإرشادية الدكتورة هالـة عبـد الـرؤوف أسـتاذ الميكروبيولوجى بالجامعـة ، وأشرف علي اللقاء الدكتور أحمد رمضان أستاذ الصحة العامة بالجامعة





وقد تضمنت المحاضرة التدريب على الممارسات السليمة لإجراءات الوقاية من خلال فريـق عمـل مكـون مـن 9 أفـراد مـن الجامعـة قـاموا بتنفيـذ الشـق التطبيقـي مـع طـلاب مركـز تعلـيم اللغـة العربيـة للأجانـب من خلال مجموعـات صـغيرة تم خلالها الإجابـة علـى استفسارات الطــلاب



