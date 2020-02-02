ندوة للوقاية من فيروس كورونا بجامعة الإسكندرية

نظم مركز تعليم اللغة العربية للأجانب بالجامعة TAFL center بجامعة الإسكندرية أمس السبت الموافق 1 فبراير 2020 محاضرة إرشادية للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، شارك فيها 71 طالباً صينياً من طلاب المركز
وقام بإلقاء المحاضرة الإرشادية الدكتورة هالـة عبـد الـرؤوف أسـتاذ الميكروبيولوجى بالجامعـة ، وأشرف علي اللقاء الدكتور أحمد رمضان أستاذ الصحة العامة بالجامعة
وقد تضمنت المحاضرة التدريب على الممارسات السليمة لإجراءات الوقاية من خلال فريـق عمـل مكـون مـن 9 أفـراد مـن الجامعـة قـاموا بتنفيـذ الشـق التطبيقـي مـع طـلاب مركـز تعلـيم اللغـة العربيـة للأجانـب من خلال مجموعـات صـغيرة تم خلالها الإجابـة علـى استفسارات الطــلاب
كمــا تــم خلال المحاضرة توزيــع عــدد مــن المطويــات الإرشــادية، ومستلزمات الوقاية كالكحول المطهر لليدين وأقنعة الجراحة.