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الكورونا شبح يطارد كبار السن.. والتدخين يعجل بالإصابة.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:07 م
الكورونا شبح يطارد
الكورونا شبح يطارد كبار السن
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه ينصح المصريين المقيمين في الصين أن يحذروا من تدخين التبغ، لأنه كان واحدا من أسباب العدوى بالكورونا، وأن التدخين يعجل بالإصابة بالمرض والانتقال بشكل سريع يسبب الوفاة، لأن التدخين يقلل من مضادات الأكسدة، ويقصر ويقزم طول الأهداب.


وأضاف الدكتور مجدي بدران، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن من الأسباب الذي ساعدت الكورونا في الانتشار هي أنه كان كثير من الصينيين يعانون من أمراض مزمنة من السكر والربو الضغط ونقص المناعة والسرطان وما شبه ذلك.


وأكد مجدي بدران، أن الإحصائيات أوضحت أن الكورونا كان ينتشر بشكل أسرع بين كبار السن وأثبت أن 10% من المصابين كانوا أقل من 39 سنة و90% أكبر من 40 سنة و15% أكبر من 70 سنة و37% من المصابين 60 سنة و67% أكبر من 60 سنة، وهذا ما أوضح أن الكورونا ينتشر بشكل أسرع في كبار السن.


وذكر أن كثيرين سواء من المصريين أو الصينية لس لديهم ما يسمى "ثقافة الوقاية"، وفيروس الكورونا المستجد هو سلالة جديدة من فيروسات الكورونا الذي لم يسبق التعرف عليه في البشر وهو إحدى مجموعات فيروسات الكورونا التي تتراوح الإصابة بها في البشر بين نزلات البرد البسيطة إلى الالتهابات الرئوية الحادة.


فيروسات كورونا فصيلة واسعة الانتشار معروفة بأنها تسبب أمراضا تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الاعتلالات الأشد وطأة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم "السارس"، يتمثل فيروس كورونا الجديد في سلالة جديدة من فيروس كورونا لم تكشف إصابة البشر بها سابقا.


منظمة الصحة العالمية أكدت أنه يمكن أن تنتقل بعض سلالات الفيروس من شخص إلى آخر، بالاتصال عن قرب مع الشخص المصاب عادة، كما يحدث في سياق الأسرة أو العمل أو في مراكز الرعاية الصحية.

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