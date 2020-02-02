وزير المالية يوجه بتعزيز حوكمة التصديق الإلكتروني بالجهات الإدارية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الإجراءات والضوابط الاحترازية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، موجها بتعزيز حوكمة "التصديق الإلكتروني" بالجهات الإدارية؛ على النحو الذي يضمن الإدارة الرشيدة للمال العام، وحماية حقوق العاملين، والحفاظ على سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني "التوكن".





وأكد معيط، في منشور إداري جديد اليوم الأحد، على أن التوقيع الإلكتروني عهدة شخصية لمن صدر له، ولا يجوز تداوله مطلقا أو تسليمه لأي شخص آخر وكذلك الرقم السري الملحق به، ويحظر التصرف في أيهما إلا من خلال سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية.





وقال إنه تلاحظ في الفترة الأخيرة أن بعض المسئولين الماليين بالجهات الإدارية، أصحاب التوقعيين الإلكترونيين الأول والثاني يتركون "التوكن" لمدخلي البيانات وغيرهم مما قد يؤدي إلى الإخلال بإجراءات الحوكمة التي تقتضيها مصلحة العمل، وجودة ودقة الأداء بالمنظومة الجديدة.





وأضاف وزير المالية أنه يجب على المسئولين الماليين بالجهات الإدارية المرخص لهم بالتوقيعين الإلكترونيين الأول والثاني، الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني "التوكن" أو الرقم السري الخاص بهم لأي شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية؛ باعتبار أنهم مسئولون عن كل العمليات المالية التي تتم باستخدام "التوكن".





ووجه وزير المالية الإدارة المركزية للتفتيش، بإجراء تفتيش دوري مفاجئ على التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية الصادرة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية؛ للتأكد من أنها في حوزة أصحابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي إخلال بمقتضيات الحيازة الآمنة للتوقيعات الإلكترونية، والأرقام السرية الخاصة بها.



