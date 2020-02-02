سفينة حربية يابانية تتجه إلى بحر عمان.. تفاصيل

أبحرت سفينة حربية يابانية من ميناء قرب طوكيو، اليوم الأحد، في مهمة لحماية السفن التجارية وناقلات النفط بخليج عمان الذي يمر منه 90 في المائة من النفط المتجه لليابان، وذلك وسط زيادة التوتر في الشرق الأوسط.





ووفقا لـ "رويترز"، ستعمل المدمرة تاكانامي وطاقمها المؤلف من مائتي فرد مع طائرتي دوريات بحرية من طراز بي-3سي لحراسة السفن المتجهة للموانئ اليابانية.





وقالت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي إنها مستعدة للموافقة على استخدام القوة لحماية السفن المعرضة للخطر، وهو قرار مثير للجدل في ظل الدستور الياباني الذي يحرم استخدام القوة العسكرية لتسوية نزاعات دولية.