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اقتصاد

لمتابعة تنفيذ المشروعات.. نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد العلمين الجديدة

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:17 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية، بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، ورافقه خلال جولته، مسئولو هيئة المجتمعات وجهاز المدينة والشركات المنفذة للمشروعات.

وبدأ المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته، بعقد لقاءٍ مع أعضاء المكتب الاستشارى لأحد الكومباوندات السكنية الجارى تنفيذها بالمدينة، لبحث زيادة أعداد المهندسين والعمال ودفع العمل بالمشروع للالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الأعمال.

واستكمل المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته بالمدينة، بتفقد طريق C15  ، والذى يُعد أحد أهم مسارات التنمية بمدينة العلمين الجديدة، مرورًا بكوبرى يُنفذ أعلى إحدى البحيرات بالمدينة، كما تفقد منطقة الأبراج وصعد عددا منها، وكذا تفقد  الأعمال المنفذة بالمنطقة الترفيهية بالمدينة، والتى تضم عددًا من المحال والمطاعم والكافتيريات،  حيث وجه بإنجاز أعمال المرافق لسرعة تشغيل المنطقة وتحقيق الاستفادة منها.

كما تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أعمال الكبارى الرابطة بين الطريق الساحلى وأحد الطرق المستحدثة لخدمة المدينة، وعددها 4 كبارى، بداية  بكوبرى مارينا 1، وأكد على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال فى أسرع وقت.

واختتم نائب رئيس الهيئة، جولته، بتفقد مشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة، ومنها  مشروع "سكن مصر" حيث أكد علي الاهتمام بأعمال التشطيبات للوحدات، وألوان الواجهات للعمارات،  لتسليم الوحدات لمستحقيها بجودة عالية فى التنفيذ، وفى أسرع وقت ممكن.

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