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رياضة

أفشة : الأهلي استحق الصعود.. ولن نتنازل عن الحلم الأفريقي

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:47 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه سعيد بنجاح الفريق في تخطي عقبة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والصعود إلى ربع نهائي البطولة.

وأضاف: الأهلي استحق الصعود وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية؛ سواء من شارك أو من كان خارج التشكيل، خاصة أننا جميعا نسعى لقيادة الأهلي للأدوار النهائية من أجل استعادة اللقب الإفريقي.

وأوضح أن الأهلي خاض مباراة الهلال في ظروف جماهيرية صعبة جدا وعصبية، والجميع شاهد ما حدث في المباراة، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي خاضوا المباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز، والجميع كانت لديهم رغبة شديدة في ذلك ولكن في النهاية تحقق الهدف المطلوب بحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وذكر أفشة أن الفريق أغلق حاليا ملف البطولة الإفريقية بعد تحقيق هدف هذه المرحلة، ويبدأ الجميع على الفور التفكير في مباراة بيراميدز المهمة في الدوري الخميس المقبل، والتي نسعى خلالها لتحقيق الفوز، من أجل مواصلة الانتصارات المحلية.
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