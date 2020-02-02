أوهمهم بالاستثمار في العقارات.. عامل زراعي ينصب على 4 مواطنين في 2 مليون جنيه

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على 2 مليون جنيه من بعض المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 4 مواطنين (مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (2,000,000 - إثنين مليون جنيه) لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى مقابل حصولهم علي أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد.





وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة ، وقيام (عامل زراعى - مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين ، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى من خلال شركة إستثمار عقارى ملك "شقيقه" ، والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2,000,000 مليون جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد.





كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.



