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حوادث

أوهمهم بالاستثمار في العقارات.. عامل زراعي ينصب على 4 مواطنين في 2 مليون جنيه

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:27 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على 2 مليون جنيه من بعض المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى.
 
تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 4 مواطنين (مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (2,000,000 - إثنين مليون جنيه) لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى مقابل حصولهم علي أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة ، وقيام (عامل زراعى - مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين ، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى من خلال شركة إستثمار عقارى ملك "شقيقه" ، والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2,000,000 مليون جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد. 

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون .
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