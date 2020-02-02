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تعليم

جامعة القاهرة تشكل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ خطة مواجهة كورونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:56 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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قســــم التعليم
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إعداد الجامعة خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا الجديد واتخاذ الإجراءات الوقائية، منذ الأسبوع الماضي، وتم تعميم الإصدار الأول من الخطة الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية كل من نواب رئيس الجامعة، وعميدة كلية الطب، وعميدة كلية الصيدلة وعميدة كلية التمريض، ووكلاء الكليات ذات الاختصاص، ومدير المستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومدير مستشفى الطلبة، وأمين عام الجامعة، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية ومدير عام الشئون الوقائية، وآخرين من ذوي الاختصاص، للإشراف على تنفيذ خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، واتخاذ كل ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها. كما تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الادارة المركزية للشئون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة.

وأوضح الدكتور الخشت، أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية، والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفوري عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا، والتنبيه بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية.
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