جامعة القاهرة تشكل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ خطة مواجهة كورونا

وأضاف رئيس

، أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية كل من نواب رئيس الجامعة، وعميدة كلية الطب، وعميدة كلية الصيدلة وعميدة كلية التمريض، ووكلاء الكليات ذات الاختصاص، ومدير المستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومدير مستشفى الطلبة، وأمين عام الجامعة، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية ومدير عام الشئون الوقائية، وآخرين من ذوي الاختصاص، للإشراف على تنفيذ خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، واتخاذ كل ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها. كما تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الادارة المركزية للشئون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة.