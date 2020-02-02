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رياضة

رامي ربيعة: جاهزون لأي منافس في إفريقيا.. والبطل عينه على منصة التتويج

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالوصول للدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: نعم كنا في موقف صعب قبل مواجهة الهلال الأخيرة، ولكن دوافعنا كانت كبيرة للغاية، وحققنا هدفنا وحجزنا بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وأوضح ربيعة أن الكل يعلم تماما معدن لاعبي الأهلي في المواقف الصعبة، وكيف يتماسك الجميع ويكونون على قلب رجل واحد.

وأشار ربيعة إلى أنه قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة تحدثت عن الموقف الصعب الذي نتواجد فيه بالمجموعة الثانية وتحديدًا بعد فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم الزيمبابوي على ملعب الأخير، وأكدت وقتها أننا قادرون بعزيمتنا وخبراتنا وبشخصية الأهلي على الخروج من هذا الموقف، وهو ما حدث ونحن الآن أصبحنا أحد المتأهلين لربع النهائي الإفريقي.

وواصل مدافع الأهلي: لا نلتفت كثيرا لاسم منافسنا في ربع النهائي؛ لأننا نبحث عن هدف واحد لا بديل عنه؛ وهو حصد بطولة إفريقيا وإسعاد جماهير الأهلي التي تنتظر عودة الأميرة الإفريقية لدولاب البطولات بالقلعة الحمراء.

وأضاف: من سنتجنب مواجهته في ربع النهائي سنعود لمواجهته في الدور قبل النهائي أو النهائي، ومن ثم تركيزنا بالكامل في الانتصارات فقط لمواصلة المشوار الإفريقي بنجاح.

وأتم ربيعة: الفريق البطل لا ينظر سوى لمنصة التتويج، وفي الأهلي اعتدنا دائما على احترام جميع المنافسين؛ سواء محليا أو إفريقيا، ولكن في النهاية الأهلي لن يتنازل عن حلم التتويج الإفريقي في نسخة دوري الأبطال الحالية؛ لإسعاد جماهيرنا الوفية.

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