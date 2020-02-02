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استشاري طب أطفال ينصح بوضع طبق ماء عند الدفاية.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:11 م
الدفاية الكهربائية
الدفاية الكهربائية
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فرح علاء الخولي

قالت الدكتورة جيهان سامي، استشاري طب الاطفال وحديثي الولادة، إن هناك الكثير من الأخطاء الشائعة التي تقوم بها الأمهات مما يسبب الإصابة بالأنفلونزا، وهذا من خلال تدفئة الجو المحيط بالطفل فمن ثم عند الخروج لأي مكان آخر تتغير درجة الحرارة وتجعله عرضة للبرد.


وتابعت الدكتورة جيهان سامي، خلال حوارها في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن من الأفضل جعل الجو معتدل في المنزل بشكل عام، لأن أى مصدر للتدفئة او البرودة يقوم بسحب الاكسجين من الجو العام وجعل الهواء جاف مما يؤثر على الأغشية المخاطية للأنف، مما يجعل هناك سرعة في مهاجمة البكتيريا والفيروسات.


وأضافت أن من الأفضل عند تشغيل أجهزة التدفئة الصناعية وضع اناء صغير به ماء للتبخر في محيط الغرفة فيساعد على وجود نسبة من الرطوبة، لأن الرطوبة الموجودة في الجو صحية وتساعد على وجود حالة من التوازن في الصحة العامة للفرد.


وقالت إنه بقدوم فصل الشتاء تتغير الكثير من العادات، ابتداء بالملابس والعادات الصحية وحتى أوقات النوم والسهر، وتعد أجهزة التدفئة بمختلف أنواعها فاكهة الشتاء الرئيسية حيث يحلو السهر والمذاكرة بالقرب منها.


ولذلك يجب اتباع هذه النصائح البسيطة للبقاء دافئًا وآمنًا:


1- لا تستخدم أبدًا الفرن أو مصدرا كهربائيا للتدفئة، فهما يشكلان مصدرا خطرا للحرائق، فضلا عن إطلاق أبخرة ضارة مثل أول أكسيد الكربون.

 

2- حافظ على محيط آمن حول السخانات الكهربائية، وتأكد من أن السخان بعيد عن الماء أو المواد القابلة للاشتعال مثل الستائر أو الورق أو البطانيات أو الأثاث. وتحقق من وجود خلل في الأسلاك قد يسبب صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

 

ومن المهم توخي الحذر والإشراف على الأطفال والحيوانات الأليفة حول المدافئ الكهربائية، وتذكر إطفاء السخانات قبل مغادرة الغرفة أو الذهاب إلى النوم.
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