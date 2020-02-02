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حوادث

شاهد.. أمن القاهرة تعيد طفلة لأحضان أسرتها بمدينة بدر

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:09 م
الطفلة ووالدها
الطفلة ووالدها
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محمد صبري
نجح رجال المباحث بالقاهرة فى كشف غموض بلاغ بواقعة اختطاف طفلة من بمدينة بدر، حيث تبين ان سيدة على علم بثراء أسرة الطفلة فاستعانت بعاطل لارتكاب واقعة الخطف وعند استشعارها ببحث الشرطة عنها أطلقت سراحها، تم ضبط المتهمين وإعادة الطفلة لأحضان أسرتها، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.

ترجع وقائع الحادث بعد بلاغ لقسم شرطة بدر من نقاش قرر باختفاء نجلته الطفلة / نورهان ـ البالغة من العمر 4 سنوات ومقيمة بذات العنوان عقب انصرافها " بمفردها " من الحضانة واتهم مالك الحضانة بالإهمال.


وأثناء السير في إجراءات البحث ومن خلال النشر عن أوصاف المتغيبة وفحص حالات الغياب بدوائر أقسام شرطة المدينة أمكن العثور على الطفلة بمسجد السيدة زينب

بتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن  وراء واقعة غياب الطفلة عاطل ومقيم بذات العقار سكن والد الطفلة تم ضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع سيدة بالمعاش، وأقر بأنه نظرًا لارتباطه بعلاقة صداقة بوالد المجني عليها وعلمه باحتفاظه بمبلغ مالي 50 ألف جنيه بمسكنه، اختمرت في ذهنه فكرة اختطاف نجلته  لمساومته على دفع مبلغ مالي نظير إعادتها.

 وفي سبيل ذلك  قام باصطحاب الطفلة عقب حضورها من الحضانة ودخولها للعقار محل سكنهما ثم قام بتسليمها للمتهمة الثانية , والتي قامت بإخفائها بمسكن شقيقتها الكائن بمدينة الزقازيق  بمحافظة الشرقية. 

وعقب استشعاره بتكثيف جهود البحث للوصول للطفلة قام بالاتصال بها هاتفيًا وطلب منها ترك الطفلة  بمحل العثور عليها بمسجد السيدة زينب خشية افتضاح أمرهما وضبطهما.

تم استهداف المتهمة الثانية بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أسفرت عن ضبطها بمحل سكنها، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدتها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
شاهد.. أمن القاهرة تعيد طفلة لأحضان أسرتها بمدينة بدر
شاهد.. أمن القاهرة تعيد طفلة لأحضان أسرتها بمدينة بدر
شاهد.. أمن القاهرة تعيد طفلة لأحضان أسرتها بمدينة بدر
شاهد.. أمن القاهرة تعيد طفلة لأحضان أسرتها بمدينة بدر
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أمن القاهرة يعيد طفلة لأحضان أسرتها

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