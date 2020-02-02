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ثقافة

من أجل وجبة فنية دسمة.. كشك الموسيقى ينجح فى أولى اختباراته بمعرض الكتاب

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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طارق موسى
نشاط جديد، ضمن الأنشطة المستحدثة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال 51، وهو كشك الموسيقى الذى نجح رغم حداثة عهده بمعرض الكتاب فى أن يجذب مختلف الفئات العمرية من زوار المعرض، بالموسيقى والألحان المبدعة المعزوفة بأنامل شباب مصرى مبدع. 

تظهر أهمية مبادرة كشك الموسيقى المستحدثة وغيرها من المبادرات الأخرى، فى أن تلبى رحلة زيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب توفير وجبة ثقافية وفنية وترفيهية متكاملة تلبى متطلبات الأسرة المصرية. 

كانت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، قد عبرت عن طموحها فى أن يتم تنفيذ "كشك الموسيقى" في كل ميادين مصر بالشكل الموجود عليه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهذا لأن الموسيقى واحدة من أهم الطرق للثقافة والارتقاء بالنفس.

فما بين الأبنية الرئيسية للمعرض تجد نقطتين لكشك الموسيقى تتمثل فى مسرح صغير مزود بأنظم صوتية يعتليه عازف يبدع بمقطوعات موسيقية من الألحان الشرقية الاصيلة، ويلتف حوله عدد كبير من جمهور المعرض وزواره ممن حرصوا على الاستمتاع بالألحان الشرقية الأصيلة.

وفى معرض تعليقه على هذه المبادرة الفنية قال الدكتور شوكت المصرى المنسق العام للنشاط الثقافى بمعرض الكتاب إن مبادرة كشك الموسيقى تأتي حرصا من ادارة المعرض على توفير أنشطة ثقافية وفنية مختلفة تلبى متطلبات جمهور المعرض ويشارك فى هذه المبادرة 60 عازفا من الأوبرا، ومجموعة من المحترفين وشباب مراكز الإبداع.

تقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.
من أجل وجبة فنية دسمة.. كشك الموسيقى ينجح فى أولى اختباراته بمعرض الكتاب
من أجل وجبة فنية دسمة.. كشك الموسيقى ينجح فى أولى اختباراته بمعرض الكتاب
من أجل وجبة فنية دسمة.. كشك الموسيقى ينجح فى أولى اختباراته بمعرض الكتاب
من أجل وجبة فنية دسمة.. كشك الموسيقى ينجح فى أولى اختباراته بمعرض الكتاب
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