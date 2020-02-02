تشكيل يوفنتوس.. رونالدو وهيجواين وكوستا في الهجوم أمام فيورنتينا





واعتمد ساري، على الثلاثي كريستيانو رونالدو، وجونزالو هيجواين، ودوجلاس كوستا، في خط الهجوم، بينما تواجد باولو ديبالا على دكة البدلاء.





وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي..





حراسة المرمى: تشيزني





خط الدفاع: أليكس ساندرو - دي ليخت - بونوتشي - كوادرادو





خط الوسط: بينتاكور - بيانيتش - رابيوت





خط الهجوم: رونالدو - هيجواين - كوستا.





ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي، برصيد 51 نقطة، بينما يأتي فيورنتينا في المركز الـ14 برصيد 25 نقطة.

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستخوض مواجهة فيورنتينا، بعد قليل، في أليانز ستاديوم، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.