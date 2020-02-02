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رياضة

أبطال كاراتيه الأهلي يتأهلون لمنتخب القاهرة الأولمبي

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
نجح عدد من ناشئي وناشئات الكاراتيه بالنادي الأهلي في التأهل لمنتخب منطقة القاهرة الأولمبي، وذلك بعد تحقيقهم مراكز مميزة في بطولة تصفيات الانضمام للمنتخب المقامة بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

ففي منافسات الكاتا تأهل عبد الرحمن هيثم عباس بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية، وسيف سامح صدقي بعد حصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية، وتأهلت آية هشام دبوس، بعد حصولها على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وملك وائل غبن، بعد حصولها على المركز السادس، وذلك تحت قيادة فنية للمدرب تامر جمال الدين، كما تأهلت حبيبة هشام بعد حصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية تحت قيادة مدربها محمد عبد القادر.

وفي منافسات الكوميتيه تأهل للمنتخب زياد عمرو بعد الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن تحت ٤٥ كجم، وتوأمه سيف الدين عمرو بعد الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن تحت ٥٢ كجم، تحت قيادة مدربيهما عمر جلال وعبد الرحمن زكي.

وتحت قيادة المدرب محمد سيد سالم حقق أكثر من لاعب مراكز مميزة وتأهلوا للمنتخب، وهم كريم جابر وعمر أشرف عثمان وفاطمة عبد الناصر بعد حصولهم على المركز الأول والميدالية الذهبية، وشهد عاطف بعد حصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية، وأحمد سامي بعد حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وملك وائل بعد حصولها على المركز الثامن، ومعتز هشام بحصوله على المركز الخامس، وزينب علاء بحصولها على المركز الثامن.




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