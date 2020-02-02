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ذروة انتشار كورونا.. طالبة مصرية بالصين: بابا بيكلمني 5 مرات في اليوم.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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آيات أحمد

قالت بسمة مصطفى، طالبة مصرية مقيمة في الصين ترفض العودة لمصر، إنهم ملتزمون بالجلوس فى أماكنهم بالسكن الذي يقطنون فيه، لافتة إلى أن السلطات الصينية مشددة جدًا على الإجراءات الوقائية، منوهة إلى أن هناك قرارا من الحكومة الصينية بإلزام النازحين من بكين والمدن الأخرى والشركات التي يعملون بها حال مغادرتهم مكان وعودتهم إليه أن يلتزمون الحجر الصحي في المنزل لمدة 14 يوما.


وأضافت بسمة مصطفى، في مداخلة هاتفية مع فضائية "العربية"، أن هناك قرارًا بالتزام الحجر الصحى لأى أحد ينتقل من مكان لآخر لمدة 14 يومًا، مشيرة إلى ووهان هى بؤرة انتشار الفيروس، مؤكدة أن السلطات الصينية أغلقت المدينة بالكامل، وهذا ساهم في عدم انتشار الفيروس.


وأوضحت أن الأمر لم يستمر طويلًا  بسبب إجازة فترة عيد الربيع ومغادرة الصينيين لأماكن عملهم، ستصبح هذه الفترة عصيبة بسبب توافد الصينيين بشكل ملحوظ لأماكن عملهم، وهذا سيكون ذروة في انتشار الفيروس.


وأكدت أن هناك توافدا للصينين بشكل ملحوظ جدًا، مما سيسبب انتشار الفيروس فى تلك الفترة فور انتهاء أعياد الربيع.


وأشارت إلى أن عائلتها يحثوها على العودة لمصر، معقبة: "الوضع مش زي ما الإعلام بيصوره، وحالات الإصابة حتى الآن ببكين 191 إصابة فقط، و9 حالات تم شفاؤهم، وحالة وفاة واحدة"، معقبة: "بابا بيكلمني 5 مرات في اليوم، بس فعلا مش هينفع أرجع دلوقتي".

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