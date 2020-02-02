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نصائح للحوامل لحماية الجنين من الأمراض.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:13 م
نصائح مهمة للحوامل
نصائح مهمة للحوامل لحماية الجنين من الأمراض
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فرح علاء الخولي

قالت الدكتورة جيهان سامي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن صحة الأطفال وخاصة الرضع من الأولويات للأم، ولذلك على الحوامل أن يعتنين بصحتهن لإنجاب أبناء أصحاء. 


وتابعت الدكتورة جيهان سامي، خلال حوارها في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن على الحامل أن تقوم باتباع نظام غذائي مفيد والامتناع عن كل ما يضر بصحتها أو يضعف مناعتها لأنها ستؤثر على صحة الأم وبالتالي على الجنين وهو في مرحلة التكوين.


وأضافت أن مناعة الأم عندما تتأثر بأي شيء أثناء فترة الحمل بالتالي يتأثر بها الجنين ويولد لديه ضعف في المناعة من كل الأمراض التي تعرضت لها الأم أثناء فترة الحمل.


وتوصلت الدراسات إلى أن أطفال الأمهات اللواتي لا يحصلن على رعاية ما قبل الولادة أكثر عرضة بثلاث مرات لولادة طفل وزنه ضعيف، في حين يكون معدل الوفاة خمس مرات أكثر من الأطفال المولودين لأمهات يحصلن على الرعاية.


ويجب على الأم التدقيق في اختيار الدكتور التي ستقوم بالمتابعة معه خلال شهور حملها وتحديد زيارة شهرية له منذ وقت علمها بأنها حامل حتى حوالي الشهر السادس، ثم تكون الزيارة كل أسبوعين خلال الشهرين السابع والثامن ثم مرة كل أسبوع بدءًا من الشهر التاسع وحتى موعد الولادة، وخلال الزيارة الأولى لا بد من إجراء التحاليل الطبية اللازمة والتأكد من عدم وجود أي أمراض معدية، مع قياس الوزن في كل زيارة و حجم البطن وقياس ضغط الدم بالإضافة إلى اختبار البول والسكر والتأكد من نبضات قلب الجنين.
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