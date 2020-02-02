حملات مكبرة بالمحافظات.. ضبط 152 طن أسمدة وأعلاف مغشوشة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط جميع المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.





أسفرت جهود الحملات خلال 72 ساعة فى مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى عن ضبط 4 مخازن ومتجر وسيارتين، بإجمالى مضبوطات بلغت "152,6 طن من الأسمدة والأعلاف الزراعية"، مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون تسجيلات، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجارى.





كما تم ضبط "4 محلات جزارة، محل سمك" بإجمالى مضبوطات بلغت "297,5 كيلو جرام من اللحوم والأسماك" بمخالفة الذبح خارج المجازر ومتغيرة الخواص، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.





وفى مجال حماية البيئة والصحة العامة تم ضبط (12 منشآة، 6 سيارات) بإجمالى مضبوطات بلغت (440,555 طن "شطة- مياه – مواد غذائية") مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وبدون ترخيص وبدون بيانات، وكذا مخالفات (عدم "اكتمال سجل الحالة البيئية- عدم اكتمال سجل المواد والمخالفات الخطرة – عدم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة - عدم وجود "الموافقة البيئية - سجل التعاقدات- سجل قياس الإنبعاثات- سجل المواد والمخلفات الخطرة- نماذج تتبع لنقل النفايات الصلبة" تراكم كميات كبيرة من "ناتج الفرم والتعقيم والرماد على سطح الأرض - النفايات الطبية الخطرة).

وفى مجال مكافحة السحابة السوداء (عوادم السيارات) تم ضبط 70 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



