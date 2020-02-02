AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حملات مكبرة بالمحافظات.. ضبط 152 طن أسمدة وأعلاف مغشوشة

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:19 م
حملات امنية
حملات امنية
Advertisements
مصطفى الرماح
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط جميع المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهود الحملات خلال 72 ساعة فى مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى عن ضبط 4 مخازن ومتجر وسيارتين، بإجمالى مضبوطات بلغت "152,6 طن من الأسمدة والأعلاف الزراعية"، مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون تسجيلات، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجارى.

      
كما تم ضبط "4 محلات جزارة، محل سمك" بإجمالى مضبوطات بلغت "297,5 كيلو جرام من اللحوم والأسماك" بمخالفة الذبح خارج المجازر ومتغيرة الخواص، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

وفى مجال حماية البيئة والصحة العامة تم ضبط (12 منشآة، 6 سيارات) بإجمالى مضبوطات بلغت (440,555 طن "شطة- مياه – مواد غذائية") مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وبدون ترخيص وبدون بيانات، وكذا مخالفات (عدم "اكتمال سجل الحالة البيئية- عدم اكتمال سجل المواد والمخالفات الخطرة – عدم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة - عدم وجود "الموافقة البيئية - سجل التعاقدات- سجل قياس الإنبعاثات- سجل المواد والمخلفات الخطرة- نماذج تتبع لنقل النفايات الصلبة" تراكم كميات كبيرة من "ناتج الفرم والتعقيم والرماد على سطح الأرض - النفايات الطبية الخطرة). 
   
وفى مجال مكافحة السحابة السوداء (عوادم السيارات) تم ضبط 70 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط مخالفات وقضايا متنوعة خلال 24 ساعة.. نتائج جهود حملات شرطة البيئة والمسطحات

ضبط مخالفات وقضايا متنوعة خلال 24 ساعة.. وتحرير 4 آلاف "مرورية".. أبرز نتائج الحملات الأمنية بالمحافظات

مواصلة الجهود الشرطية لتحقيق الأمن ومواجهة الخروج عن القانون.. وضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالقاهرة

نتائج جهود حملات البيئة والمسطحات في ضبط المخالفات

البيئة والمسطحات.. ضبط المخالفات والقضايا المتنوعة خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة ليلا .. نجم الأهلي يكشف توقيت انتقاله للزمالك.. محمد صلاح ينضم للمنتخب الأولمبي

أسعار تويوتا اليوم في مصر بعد تخفيض toyota corolla 2020 .. صور

مبابي يشتعل غضبا عقب استبداله أمام مونبلييه .. شاهد

منظمة الصحة العالمية: لا توجد أية إصابات بفيروس كورونا في مصر

فيديوجراف.. القبض على إنجي خوري فى بيروت بعد نشر فيديوهات فاضحة

الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أجل وجبة فنية دسمة.. كشك الموسيقى ينجح فى أولى اختباراته بمعرض الكتاب

استجابة سريعة لصدى البلد.. رفع القمامة من محيط شجرة مريم بالمطرية.. صور

أسعار جيب jeep من الوكيل بتحديث اليوم .. صور