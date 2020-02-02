المتهمة بقتل ابن شقيقتها بشبرا الخيمة: راودنى عن نفسى أكثر من مرة وانتقمت لشرفي

"كنت بنتقم لشرفي.. هو إنسان مش كويس ويستحق الموت"، هكذا بدأت المتهمة بقتل ابن شقيقتها بشبرا الخيمة لمحاولته إرغامها على إقامة علاقة غير شرعية معه رغم رفضها لذلك.

وقالت الزوجة المتهمة وخالة المجنى عليه، خلال التحقيقات التى أجريت معها، إنها لم تكن تريد أن تصل الأمور إلى ذلك الحد، و"راودني عن نفسي أكثر من مرة وكنت أهدده بإخبار زوجي وفضحه ولكن دون جدوى، فخفت من الفضيحة وأن يعلم الناس بأن ابن أختي يتحرش بي فأخبرت زوجي بما حدث وقررنا التخلص من المجني عليها انتقاما لشرفي".

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من جانبه، قال الزوج المتهم في اعترافاته خلال التحقيقات أمام رجال المباحث: "المتهم كان يستحق الموت بعد محاولته إرغام زوجتي على إقامة علاقة غير شرعية، رغم أنها خالته".

وأضاف: "لم تكن تلك المرة الأولى التي يتحرش فيها المتهم بزوجتي"، مشيرا إلى أن "الواقعة تكررت أكثر من مرة حتى جاءت زوجتي وأخبرتني بما حدث، لم أتمالك أعصابي وكنت سأذهب لقتله، لولا تهدئة زوجتي لي وأخبرتني بخطة التخلص منه خوفا من الفضيحة وقتله بدون إلصاق أي شبهة جنائية بنا".

وتابع الزوج المتهم: "اتفقت أنا وزوجتي على استدراج المتهم إلى المنزل حيث لم يكن يعلم بمعرفتي أي شيء، وأحضرنا له مشروبا ووضعنا له فيه أقراصا منومة، وفور غيابه عن الوعي قمت أنا وزوجتي بكتم أنفاسه حتى فارق الحياة وأخذنا الجثة ليلا وألقينا بها في منتصف الشارع".

من ناحية أخرى، أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وتم توجيه تهمة القتل العمد لهم .

وتلقى العميد صموئيل عطا الله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا من عمليات النجدة بالعثور على جثة لشخص على جانب الطريق بشارع عزيز المصري بيجام دائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشاب عامل بصيدلية ومقيم بيجام دائرة القسم، مسجى على جانب الطريق وعثر بحوزته على حافظة نقوده وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

وأمكن لفريق البحث التوصل إلى معلومات مفادها بأن وراء ارتكاب الواقعة كل من زوج خالة المجنى عليه، مشرف عمال بناء، مقيم بيجام دائرة القسم، وخالة المجني عليه وزوجة الأول ربة منزل.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا، من ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكابهما الواقعة، حيث قرر الأول بقيام المجنى عليه بمحاولة إقامة علاقة غير شرعية مع زوجته (خالة المجنى عليه) أكثر من مرة ورفضها لذلك.

وفور علمه بذلك من زوجته طلب منها استدراجه لمسكنهما وعقب وصوله قامت بتقديم مشروب له (قهوة) ووضع 3 أقراص منومة بداخلها وعقب غيابه عن الوعى وضع فوطة مبللة بالماء على وجه المجنى عليه وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، وألقى الجثة بمكان العثور عليها وبسؤال الثانية رددت ذات المضمون.