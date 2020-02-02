القومي للإعاقة يشارك في ورشة طي الورق أورجامي بمعرض الكتاب

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ورشة عمل تحت عنوان "طي الورق أورجامي" التي أقامتها الفنانة اليابانية سأتولي للشباب والمدربين الذين يعملون في مجال التنمية الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الفعالة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 بقاعة الفنون التشكيلية ببلازا (١).





وهدفت الورشة إلى تنمية قدرات الشباب والمدربين الإبداعية في العمل مع الأطفال من ذوي الإعاقة في مجال فن طي الورق وتوظيف الإستفادة القصوى من طاقاتهم الإبداعية، وسيتم تنفيذ مثل هذه الورشة مع الأطفال ذوي الإعاقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب غدا الإثنين بقاعة الفنون التشكيلية بالمعرض

والجدير بالذكر، أن المجلس يشارك هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحه في بلازا 2، الذي يضم منتجات ثقافية وفنية لأكثر من 200 فنان من ذوي الإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال أيام المعرض، والتي يهدف من خلالها إلى توعيه رواد المعرض بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، وزيادة نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في هذا الحدث الثقافي الدولي الضخم، ودعم وتشجيع الفنانين من ذوي الإعاقة للمشاركة في المعرض بأعمالهم الفنية في إطار مبدأ الدمج.