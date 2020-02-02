نائب: الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب ويجب تفعيل استراتيجية 2030

تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة، حول نتائج تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030"، التى وضعها المجلس القومى للسكان لمواجهة قضية الزيادة السكانية وحلها، على أرض الواقع، خاصة أنه خلال الساعات القليلة الماضية وصل عدد المواليد وفقا للساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى نحو 99 مليونا و944 ألفا و407 نسمات، ومن المتوقع أن يصل تعداد السكان خلال ساعات إلى 100 مليون نسمة.





وأوضح ماجد طوبيا، فى بيان صحفى له، أن الاستراتيجية من المفترض أنها قائمة على خمسة محاور وهى "تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتعليم، ودعم الشباب، وتمكين المرأة، والإعلام"، متسائلا: "هل هناك متابعة لتفعيل هذه المحاور على أرض الواقع، وما آلت إليه الخطة الخمسية (2015/ 2020)، للاستراتيجية، والتى ترتبط باستراتجيات أخرى ذات صلة، وهى مكافحة ختان الإناث، بما فى ذلك وثيقة تمكين الأسرة، واستراتيجية الصحة الإنجابية، والحد من الزواج المبكر، هل أتت ثمارها على الأرض".





وقال النائب إن الزيادة السكانية لا تقل خطورة على المجتمع عن الإرهاب، حيث تقلل نصيب الفرد من الناتج القومى، وتنعكس بشكل مباشر وصريح على نتائج المشروعات القومية، مما يستوجب ضرورة تضافر الجهود جميعها، والوزارات والقطاعات المعنية بهذا الأمر، على رأسها وزارة الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأوقاف، والإعلام يقع على عاتقه نصيب كبير فى هذه المهمة، مؤكدا أن الزيادة السكانية ليست قضية وزارة بعينها ولكنها قضية مجتمع بأسره ولابد من التكامل للوصول لنتائج فى هذا الملف، واستغلال الطاقة البشرية لتعظيم الإنتاج.



