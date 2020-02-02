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حوادث

افتتاح وحدة تراخيص الملاكي الجديدة في حي ضواحي ببورسعيد

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:42 م
فتتاح وحدة تراخيص
فتتاح وحدة تراخيص الملاكي
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كتب محمد الغزاوى
افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء طارق مجاهد مساعد الوزير لمنطقة القناة وسيناء بحضور اللواء هشام خطاب مدير الأمن  والعميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد والعقيد حسن السخري رئيس مباحث المرور  ولفيف من الأجهزة الأمنية وحدة تراخيص الملاكى الجديدة بالإسراء في حي الضواحي.

وخلال الافتتاح،تفقد المحافظ ومساعد الوزير لمنطقة القناة ومدير الأمن، الادارة الجديدة والتقيا المواطنين المتواجدين وسؤالهم عن رضاهم بالتطور الجديد الذى تشهده المحافظة فى العديد من المجالات .

وأشاد محافظ بورسعيد بهذا الصرح الخدمي المقام علي أحدث أساليب النظم والامكانيات والذي يقدم خدماته إلى قطاع كبير من المواطنين،
وخلال الافتتاح تم استخراج  ٣ تراخيص مجانا للمواطنين. 

وشدد اللواء عادل الغضبان على  ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء تلقى الخدمة، ويأتى ذلك فى إطار العديد من المشروعات القومية الخدمية التى تقوم على أرض بورسعيد والتى تضعها على طريق التنمية الشاملة.
افتتاح وحدة تراخيص الملاكي الجديدة في حي ضواحي ببورسعيد
افتتاح وحدة تراخيص الملاكي الجديدة في حي ضواحي ببورسعيد
افتتاح وحدة تراخيص الملاكي الجديدة في حي ضواحي ببورسعيد
افتتاح وحدة تراخيص الملاكي الجديدة في حي ضواحي ببورسعيد
افتتاح وحدة تراخيص الملاكي الجديدة في حي ضواحي ببورسعيد
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