افتتاح وحدة تراخيص الملاكي الجديدة في حي ضواحي ببورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء طارق مجاهد مساعد الوزير لمنطقة القناة وسيناء بحضور اللواء هشام خطاب مدير الأمن والعميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد والعقيد حسن السخري رئيس مباحث المرور ولفيف من الأجهزة الأمنية وحدة تراخيص الملاكى الجديدة بالإسراء في حي الضواحي.





وخلال الافتتاح،تفقد المحافظ ومساعد الوزير لمنطقة القناة ومدير الأمن، الادارة الجديدة والتقيا المواطنين المتواجدين وسؤالهم عن رضاهم بالتطور الجديد الذى تشهده المحافظة فى العديد من المجالات .





وأشاد محافظ بورسعيد بهذا الصرح الخدمي المقام علي أحدث أساليب النظم والامكانيات والذي يقدم خدماته إلى قطاع كبير من المواطنين،

وخلال الافتتاح تم استخراج ٣ تراخيص مجانا للمواطنين.



