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برلمان

برلماني: إعلان التقرير النهائي للجنة دراسة الاعتراضات على قانون التجارب السريرية.. اليوم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
أكد النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عضو اللجنة الخاصة بدراسة الاعتراضات الواردة على قانون البحوث الإكلينيكية المعروف بالتجارب السريرية، أن اللجنة استعرضت المقترح المقارن المرسل من الحكومة، بالإضافة إلى ما انتهت إليه اللجنة من دراسة للمشروع المعروض على اللجنة.

ونوه أباظة فى بيان صحفى له إلى أن اللجنة انتهت إلى وضع التقرير النهائي لما انتهت إليه أعمالها واستعراضه في اجتماع اليوم الاثنين للموافقة عليه وعرضه على الجلسة العامة تمهيدا للانتهاء منه والتصويت عليه.

وقرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء الماضى، لجلسة 9 فبراير المقبل.

وشهدت الجلسة العامة الثلاثاء الماضى مواجهة وزير التنمية المحلية، بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن الإهمال فى المحليات.
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