1.2 مليار جنيه استثمارات بمدينة العبور حتى 30 يونيو المقبل

قال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن الميزانية الحالية للجهاز تصل إلى نحو 1.2 مليار جنيه تقريبا، وذلك للعام المالى الجارى 2019 - 2020، والذي ينتهى فى 30 يونيو المقبل.

وأضاف عمران فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن هذه الميزانية تخص العديد من المشروعات بقطاعات الإسكان والخدمات والنقل.





وتابع: إن من بين مشروعات الجهاز وحدات سكنية ضمن مشروعات "الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل" ودار مصر وجنة للإسكان الفاخر، وسكن مصر للإسكان المتوسط.





وأشار إلى أن الجهاز يعكف حاليا على إعداد الموازنة اللازمة للعام المالى الجديد 2020 - 2021، وجارى تحديد الاستثمارات المطلوبة للجهاز وأبرز المشروعات التى سيتم العمل عليها ضمن الخطة الاستثمارية.