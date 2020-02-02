كيف تعلم ولدك الصلاة؟.. فيديو

نصح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، الأب الذي يتابع ابنه فى الالتزام بالصلوات، ألا يكذبه إذا أجابه الابن أنه صلى والأب يعلم أنه لم يصل، حتى لا يحدث صدام وعناد، فينبغي تصديق الابن أولا ثم بعد ذلك يتحدث الأب معه عن جمال الصلاة





وأضاف الورداني، فى رده على سؤال (كيف تعلق قلب ولدك ب الصلاة؟ أنه ينبغي أن يعرف الأب قيمة و مكانة الصلاة حتى يعرف كيفية إقناع الغير بالصلاة بعرض فضائلها وكيفية توثيق الصلة بين العبد وربه بسببها.





وأشار إلى أن تكذيب الابن فى هذا الأمر يوصل إلى صدام وبالتالى لن يتمكن الأب من إقناع ابنه بالصلاة أو أن يحببه فيها.





هل الصلاة الفائتة هل تصلى ركعتين ركعتين ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي،أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عقب البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



