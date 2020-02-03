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اقتصاد

قطع المياه عن 3 مدن بالمنوفية اليوم.. تعرف عليها

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:01 ص
قطع المياه
قطع المياه
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن انقطاع المياه عن ( مدينة شبين الكوم وضواحيها – كفر المصيلحة – ميت خاقان ) وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح  اليوم الاثنين  الموافق وحتى الساعة الثالثة عصر  نفس اليوم.

وأضافت الشركة فى بيان لها قبل قليل، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرًا لقيامها بغسيل الشبكات.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

كما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.
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