قطع المياه عن 3 مدن بالمنوفية اليوم.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن انقطاع المياه عن ( مدينة شبين الكوم وضواحيها – كفر المصيلحة – ميت خاقان ) وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين الموافق وحتى الساعة الثالثة عصر نفس اليوم.





وأضافت الشركة فى بيان لها قبل قليل، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرًا لقيامها بغسيل الشبكات.





وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .



