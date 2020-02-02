مناقشو كتاب عرب أفريقيا: يتناول فترة القوة الصلبة والقوة الناعمة في علاقات العرب بالقارة

استضافت قاعة كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولي في دورته الـ51، ندوة لمناقشة كتاب "عرب أفريقيا" لصالح محروس.





وقال صالح محروس، مؤلف الكتاب وباحث في العلاقات الأفريقية، إنه يوصي الدولة بالاهتمام بالأقليات المصرية.

وأضاف أن العرب في حاجة إلى تواجد في أفريقيا وعمل هيئة للاستثمار في أفريقيا، مشيرًا إلى أن الاستثمار هو المستقبل والمستقبل هو أفريقيا لذلك لا بد من تنمية الاستثمار فيها.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد الدايم أستاذ التاريخ الحديث ومقدم الكتاب، إن موضوع الكتاب مهم للغاية لأنه في حد ذاته عنصر يمثل وجه من الأوجه الهامة للتعرف علي العلاقات العربية الأفريقية ويمثل إسهاما مهما في هذا المجال ويندرج تحت بند مجال العلاقات العربية الأفريقية.

وذكر الدكتور أحمد عبد الدايم خلال الندوة، أن الكتاب يتناول فترة القوة الصلبة والقوي الناعمة في علاقات العرب وأفريقيا، مشيرا إلى أن الكتاب يوجد به إيجابيات كثيرة للغاية.





وقال الدكتور أحمد عبد الدايم إن الكتاب به كثير من الإيجابيات وينصح زوار معرض الكتاب بشرائه مؤكدًا أنه ينتظر الطبعة الثانية للكتاب.

وأضاف أنه لا بد من التوسع في الثقافة الخاصة بالعلاقات المصرية الأفريقية قائلا: "أشكر معرض الكتاب لاختياره كتاب عرب وأفريقيا وهذا يدل علي أن الكتاب جيد ويتناول موضوعات جادة".