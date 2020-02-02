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اقتصاد

غنيم: 2020 يشهد انتعاشا في بيع الوحدات السكنية للخارج

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:42 م
غنيم
غنيم
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آمنة عبدالعظيم
قال كريم غنيم، مطور عقارى، إن 2019 كان عامًا صعبًا على السوق العقارية لما شهدته من قرارات اقتصادية مختلفة، متوقعًا أن تكون 2020 سنة قوية لأن انخفاض سعر الفائدة سيدفع بخروج العديد من رؤوس الأموال من البنوك والبدء فى استثمارها بقطاع العقارات.

وأضاف كريم غنيم، فى تصريحات له قبل قليل، أن السوق المصرية تعمل على زيادة نصيبها من بيع الوحدات السكنية للخارج "تصدير العقار" خلال المرحلة الحالية، و2020 ستشهد المزيد من البيع للخارج سواء للمصريين أو الأجانب.

وأوضح أن دول الخليج مستهدفة بنسبة كبيرة، خاصة الإمارات والسعودية والكويت، ونستهدف التسويق للمصريين العاملين بالخارج لإدخال عملة صعبة للبلد، وتشهد مصر صعوبة فى تصدير العقار بسبب صعوبة تطبيق الآليات اللازمة لدعم التصدير والتى يحتاجها الأجانب.
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