رونالدو يقود يوفنتوس للتقدم على فيورنتينا في الشوط الأول بـ الدوري الإيطالي





وجاء هدف يوفنتوس عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، حصل عليها البيانكونيري عقب العودة إلى تقنية الفيديو VAR.





وسيطر يوفنتوس على مجريات الشوط الأول بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 71% مقابل 31% للفيولا.





ويتطلع يوفنتوس في الشوط الثاني، للحفاظ على الثلاث نقاط، من أجل تأمين صدارة الدوري التي يحتلها حاليًا برصيد 54 نقطة.

انتهى الشوط الأول، من المباراة التي تجمع يوفنتوس وفيورنتينا حاليًا، في أليانز ستاديوم، بتقدم السيدة العجوز بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.