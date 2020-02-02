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ثقافة

روائي أنجولي: عشت بمصر 13 عامًا.. ولابد من زيادة المبادرات بين شباب أفريقيا

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قالت داليا سعيد عزام مديرة ندوة أدب شباب أفريقيا، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ان هناك لغة تواصل بين الجميع وهى بمثابة جسر للعبور للثقافات المختلفة، الادب بصوره المتعددة، اليوم نستضيف كوكبة من الشباب الأفارقة الذين ساهموا في صناعة هذا الجسر. 

وقال الروائي جوناس نازاري من انجولا، إنه يتطلع لزيادة المنح بين الدول الافريقية لتعميق الثقافة بين الدول وبعضها، وزيادة المبادرات أيضا، لأن لدينا شباب يحاولون البحث عن حياة أفضل في أوروبا لما لا نستغل وجودهم وموهبتهم من أجل تحقيق التنمية في أفريقيا.

وأكد ان هناك العديد من الكتاب المصريين الذين كتبوا عن تاريخ القارة يجب على الشباب أن يقرأوا جيدا. 

وتابع: "لقد ولدت في أفريقيا وسافرت لأوروبا وعشت بها 10 سنوات، بعد ذلك عدت إلى  بلدي وعشت ٥ سنوات وانتقلت بعدها لمصر ومكثت 13 عاما وعملت صحفيا ولكن لم يعجبني الأمر فتوجهت للعمل الروائي".
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