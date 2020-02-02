القبض على عاطل وبحوزته 180 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت قوة أمنية برئاسة المقدم أمير المهندس، رئيس مباحث قسم شرطة محرم بك، القبض على المتهم أثناء قيادته سيارة أجرة بعزبة "الصبحية" بدائرة القسم، وبحوزته 180 طربة لمخدر الحشيش.







و تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجارى التحفظ على المضبوطات تمهيدا لإرسالها إلى المعمل الكيميائي لتحليلها.