القبض على عاطل وبحوزته 180 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية، في إلقاء القبض على عاطل بمنطقة محرم بك، لاتجاره في المواد المخدرة، وبحوزته 180 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه.
وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بقسم شرطة محرم بك تفيد قيام المدعو"ع.م.أ" 33 عاما، عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت قوة أمنية برئاسة المقدم أمير المهندس، رئيس مباحث قسم شرطة محرم بك، القبض على المتهم أثناء قيادته سيارة أجرة بعزبة "الصبحية" بدائرة القسم، وبحوزته 180 طربة لمخدر الحشيش.
وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجارى التحفظ على المضبوطات تمهيدا لإرسالها إلى المعمل الكيميائي لتحليلها.
وقررت نيابة محرم بك، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وسرعة طلب تحريات المباحث.