لتوعية المواطنين.. محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الإجراءات الاحترازية بكورونا

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط كافة الأجهزة المعنية وخاصة مديرية الصحة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وتوعية المواطنين بفيروس "الكورونا" المستجد، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد والجاهزية لرصد أي حالات وبائية والتعامل معها طبقًا للمعايير اللازمة والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة أي طارئ.





ولفت إلى ضرورة تنظيم حملات توعية وإرشاد للمواطنين ورفع الوعي لديهم عن أعراض هذا الفيروس وغيره وطرق الوقاية والعلاج.

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وأوضح الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن مديرية الصحة تواصل أنشطتها المكثفة وخاصة إدارة الطب الوقائي للوقوف علي مدى الجاهزية والاستعداد لمواجهة ورصد مرض الكورونا تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للعمل علي توخي الحيطة والحذر واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية والحماية من الفيروس.

وأضاف زين أن فريق الطب الوقائي قد عقد عددا من الاجتماعات مع أطباء وتمريض مستشفيات جامعة أسيوط فضلًا عن أطباء وتمريض مستشفي جامعة الأزهر ورفع الوعي بين الأطباء والمسافرين بشأن الفيروس بهدف تنشيط عملية رصد فيروس "الكورونا" المستجد وتعريف الحالة والإجراءات المتخذة طبقًا للبروتوكول.





وذلك بمشاركة مسئولي الترصد ومكافحة العدوي ورؤساء التمريض لافتًا إلى الاتفاق علي قيام إدارة تلك المستشفيات بمواصلة عقد الاجتماعات للفرق الطبية لتوضيح الأمر والإجراءات اللازمة والتنسيق المتبادل بين الجهات المعنية المختلفة فضلًا عن التأكد من جاهزية غرف العزل بالمستشفيات وتوفير الادوية الضرورية للتعامل مع الحالات.