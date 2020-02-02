AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لتوعية المواطنين.. محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الإجراءات الاحترازية بكورونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:54 م
محافظ أسيوط يوجه
محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الإجراءات الاحترازية بكورونا
Advertisements
إيهاب عمر

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط كافة الأجهزة المعنية وخاصة مديرية الصحة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وتوعية المواطنين بفيروس "الكورونا" المستجد، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد والجاهزية لرصد أي حالات وبائية والتعامل معها طبقًا للمعايير اللازمة والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة أي طارئ.


ولفت إلى ضرورة تنظيم حملات توعية وإرشاد للمواطنين ورفع الوعي لديهم عن أعراض هذا الفيروس وغيره وطرق الوقاية والعلاج.

اقرأ أيضا:


وأوضح الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن مديرية الصحة تواصل أنشطتها المكثفة وخاصة إدارة الطب الوقائي للوقوف علي مدى الجاهزية والاستعداد لمواجهة ورصد مرض الكورونا تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للعمل علي توخي الحيطة والحذر واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية والحماية من الفيروس.

 

وأضاف زين أن فريق الطب الوقائي قد عقد عددا من الاجتماعات مع أطباء وتمريض مستشفيات جامعة أسيوط فضلًا عن أطباء وتمريض مستشفي جامعة الأزهر ورفع الوعي بين الأطباء والمسافرين بشأن الفيروس بهدف تنشيط عملية رصد فيروس "الكورونا" المستجد وتعريف الحالة والإجراءات المتخذة طبقًا للبروتوكول.


وذلك بمشاركة مسئولي الترصد ومكافحة العدوي ورؤساء التمريض لافتًا إلى الاتفاق علي قيام إدارة تلك المستشفيات بمواصلة عقد الاجتماعات للفرق الطبية لتوضيح الأمر والإجراءات اللازمة والتنسيق المتبادل بين الجهات المعنية المختلفة فضلًا عن التأكد من جاهزية غرف العزل بالمستشفيات وتوفير الادوية الضرورية للتعامل مع الحالات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس غامض .. الصحة ترفع درجة الاستعداد لـ القصوى بمنافذ دخول البلاد

فيروس غامض.. الصحة ترفع درجة الاستعداد لـ القصوى .. تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم .. علاء عيد: مناظرة جميع المسافرين القادمين من مناطق ظهور المرض

وزيرة الصحة: إجراءات وقائية مشددة للتصدي لفيروس كورونا ومنع دخوله البلاد.. صور

صحة الدقهلية تمنع الإجازات .. واجتماعات لبحث تطورات موضوع كورونا بالخارج

وكيل وزارة الصحة بمطروح: لا صحة لاكتشاف حالة فيروس كورونا

محافظ القاهرة: العاصمة خالية من فيروس كورونا وإجراءات وقائية شديدة

ترشيحاتنا

شاهد .. أهالي المعادي يضعون صورة لـ خالد بشارة على المنازل

منظمة الصحة العالمية: لا توجد أية إصابات بفيروس كورونا في مصر

التعليم: ألزمنا المدارس بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 في مكان ظاهر اليوم

القوات المسلحة تعلن عن إجراءات بدء التسجيل للشركات للعام المالى 2020 / 2021

فصلت رأسها عن جسدها.. سيدة تقتل ابنتها لقضاء ليلة مع عشيقها.. صور

لو ميسي كان ضيعها.. محمد شبانة يدافع عن كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طويل ولا قصير.. هيفاء وهبى تتألق بفستان الطاووس

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

شاهد .. أهالي المعادي يضعون صورة لـ خالد بشارة على المنازل