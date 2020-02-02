لمروره بأزمة نفسية.. شخص بالدقهلية يتناول الغلة السامة مقدما على الانتحار



حيث تناول قرصين قمح وتم دخوله العناية المركزة للعلاج وذلك لمروره بأزمة نفسية منذ فترة.



حيث صرح مصدر طبى بأن الحالة العامة سيئة للغاية وحرجة.

وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

أقدم شخص على الانتحار بإحدى قرى الدقهلية لمروره بأزمة نفسية.تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر يفيد بوصول دخول عبد الرحمن المتولي مخيمر 52 عاما مقيم قرية التابعة لمركز منية النصر مصابا بحالة تسمم.