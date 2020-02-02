وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال بيوم الوفاء في جامعة المنوفية

انطلقت منذ قليل فعاليات الاحتفال بيوم الوفاء والجزاء تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث نيابة عن الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.





كما حضر الاحتفال اللواء إبراهيم ابوليمون محافظ المنوفية والدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات والدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية وعميد كلية الهندسة بشبين الكوم والدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة جمعية المساعي المشكورة ، وبحضور لفيف من رؤساء جامعة المنوفية السابقين الدكتور عباس الحفناوي والدكتور محمد عز العرب وأكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة وعضو مجلس إدارة الجمعية ولفيف من محافظي المنوفية السابقين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.





أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن بالغ سعادتها وفخرها بتواجدها في أرض العظماء أرض محافظة المنوفية، منوهة بدور المحافظة في دفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية المستدامة.





وأكدت أن جمعية المساعي المشكورة هي خير مثال للتنمية المستدامة والمواطنة التي نسعى لتحقيقها في شتى المجالات والبقاع وان تسير باقي الجمعيات على حطي هذه الجمعية التي استمرت أكثر من 100 عام من العطاء.





ودعت الدكتورة نيفين القباج إلى تفعيل التعاون المثمر بين القطاع الخاص والقطاع المدني في تحمل المسؤولية المجتمعية وحل مشكلات المجتمع ككل، معربة عن احترامها وتقديرها لكل إعلام محافظة المنوفية ممن ساهموا في تشكيل وعي المجتمع وتنميته.





من جانبه أكد الدكتور أحمد فرج القاصد، في كلمته حرص الجامعة على احتضان الاحتفال السنوي للجمعية في رحاب الجامعة وذلك حرصا على تبني مفهوم التفوق والاحتفاء برموز إعلام المنوفية ونشر ثقافة التنوير والتعليم الي جانب دورها في رعاية الأمومة والطفولة، موجها الشكر والتقدير للجمعية على عطائها اللامحدود في إثراء العمل الوطني في جميع المجالات.





بدوره أعرب الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة جمعية المساعي المشكورة، عن بالغ سعادته بتواصل الاحتفال بعيد الجمعية الرابع والعشرين الذي أصبح عيدا لأبناء المنوفية والذي يتم فيه تكريم نخبة من رجالها العظام من أصحاب المراكز المرموقة وأوائل خريجي جامعات المنوفية والسادات والأزهر تحفيزا لهم حتى يقتدوا بآبائهم وأجدادهم من أعلام المنوفية.





وعلى هامش فعاليات الحفل عرضت جمعية المساعي المشكورة فيلما تسجيليا يبرز تاريخ الجمعية العظيم وأهم إنجازاتها والاحتفاء بمؤسسي الجمعية واعضاء مجلس ادارتها وأعلام محافظة المنوفية منذ بداية تأسيسها في 1892 بسواعد أبناء المحافظة حيث كان محمود باشا أول رئيس للجمعية حيث اكتتب كبار ملاك الأراضي الزراعية بالمنوفية في شراء ألف فدان سنة 1920 وتم وقفها للمساندة في خدمة التعليم في ربوع المحافظة كهدف أساسي من انشائها فكانت الجمعية صاحبة ثاني مدرسة ابتدائية للبنات على مستوى الجمهورية وخامس مدرسة للبنين إلى ان أصبح لها في كل مركز من مراكز المحافظة مدرسة.



