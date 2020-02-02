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مرأة

طويل ولا قصير.. هيفاء وهبى تتألق بفستان الطاووس

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة هيفاء وهبى، عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة هيفاء وهبى، بإطلالة مثيرة وجريئة مرتدية فستانا قصيرا من الأمام وطويلا من الخلف، مع تميزه بألوان كثيرة متداخلة كألوان الطاووس من الأورنج والموف والأسود بالقماش الستان.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة هيفاء وهبى على إبراز ملامحها وجمال عينيها، ووضعت بعض اللمسات الخفيفة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ونسقت إطلالتها بارتدائها بعض الإكسسوارات باللون الذهبى التى تماشت مع لون الفستان.

وعلق عدد من متابعيها علي الصور، قائلا: " هو فى حلاوة كده ، طاووس ، قمر ".
طويل ولا قصير.. هيفاء وهبى تتألق بفستان الطاووس
طويل ولا قصير.. هيفاء وهبى تتألق بفستان الطاووس
طويل ولا قصير.. هيفاء وهبى تتألق بفستان الطاووس
طويل ولا قصير.. هيفاء وهبى تتألق بفستان الطاووس
طويل ولا قصير.. هيفاء وهبى تتألق بفستان الطاووس
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