طويل ولا قصير.. هيفاء وهبى تتألق بفستان الطاووس

، بإطلالة مثيرة وجريئة مرتدية فستانا قصيرا من الأمام وطويلا من الخلف، مع تميزه

على إبراز ملامحها وجمال عينيها، ووضعت بعض اللمسات الخفيفة، وتركت شعرها منسدلًا على

كتفيها

، ونسقت إطلالتها بارتدائها بعض الإكسسوارات باللون الذهبى التى تماشت مع لون الفستان.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة