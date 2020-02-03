نائب: ميزانية وزارة الصحة لا تسمح بتوفير علاج لضمور العضلات

قال النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن النواب سبق وان تقدموا بأكثر من طلب إحاطة بشأن مشكلة توفير دواء لضمور العضلات ، إلا أن إمكانيات الدولة غير كافية لتوفير هذا الدواء.





وأشار عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ميزانية وزارة الصحة لاتسمح بتوفير علاج لضمور العضلات ، هذا بالإضافة إلى أن هناك علاج له ولكنه مكلف ، ودون أى جدوى.





وأوضح عضو لجنة الصحة البرلمان أن لجنة الصحة ستسعى خلال الجلسات القادمة للتواصل مع وزارة الصحة بهدف البحث عن وسائل لتوفير علاج لضمور العضلات.



