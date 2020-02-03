نائب: ميزانية وزارة الصحة لا تسمح بتوفير علاج لضمور العضلات

قال النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن النواب سبق وان تقدموا بأكثر من طلب إحاطة بشأن مشكلة توفير دواء لضمور العضلات ، إلا أن إمكانيات الدولة غير كافية لتوفير هذا الدواء.
وأشار عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ميزانية وزارة الصحة لاتسمح بتوفير علاج لضمور العضلات ، هذا بالإضافة إلى أن هناك علاج له ولكنه مكلف ، ودون أى جدوى.
وأوضح عضو لجنة الصحة البرلمان أن لجنة الصحة ستسعى خلال الجلسات القادمة للتواصل مع وزارة الصحة بهدف البحث عن وسائل لتوفير علاج لضمور العضلات.
وكانت قد قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنها ستتقدم ببيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن توفير أدوية للأطفال المصابين بضمور وتراخى العضلات.
وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك حالات كثيرة من الأطفال فى عمر 6 شهور و 4 سنوات تصاب بضمور العضلات ، ولكنها لا تجد أى أدوية لعلاجهم ، مما يحرمهم من العلاج ، مؤكدا أن هذا الدواء يصيب ممن ليس لديهم مناعة.
وأوضحت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن دواء ضمور العضلات يعتبر غالى جاد ، كما أنه غير موجود إلا فى الإمارات والدول الأوروبية ، هذا بالإضافة إلى عدم توافره فى التأمين الصحى ، حيث ان وزارة الصحة لم توقع بروتوكول تعاون مع أى دولة لتوفير هذا الدواء.